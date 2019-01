Damals in Döhren: Bei der Flohtanzgruppe schwangen schon Vierjährige das Tanzbein

Schon die kleinsten Närrinnen sorgten für Stimmung. Die vier- bis sechsjährigen Mädchen der Flohtanzgruppe hatten einen Pumuckel-Tanz einstudiert. „Wir sind der einzige Verein in Hannover, bei dem bereits in diesem Alter die Kinder auftreten“, erzählte mir damals stolz Helmut Schuchardt, Vize-Präsident der Funken.Einen weiteren Höhepunkt des 22 Auftritte umfassenden Programms bestritt ebenfalls eine noch sehr junge Dame. Diana Otto, damals sechs Jahre alt, wirbelte mit ihren Leuchtstäben über die Bühne. Zum Lohn gab es Orden und Küsschen vom hannoverschen Karnevalsprinzen Uwe I.Übrigens: Einen Tag später feierte der närrische Nachwuchs aus ganz Niedersachsen im Freizeitheim Karneval. Insgesamt 15 Vereine schickten ihren Nachwuchs zur 6. Jugendsitzung des Karnevals-Verbandes Niedersachsen nach Döhren.Seit über 40 Jahren gehe ich mit der Kamera auf Pirsch und begleite das Geschehen im heutigen Stadtbezirk Döhren-Wülfel fotografisch. Einige der Aufnahmen von damals scanne ich jetzt nach und nach ein, um sie ins digitale Zeitalter herüber zu retten. Unter der Überschrift "Damals in Döhren" bzw. "Damals in ..." möchte ich den myheimat-Usern kleine Einblicke in mein Fotoarchiv geben. Vielleicht erinnert sich ja der eine oder andere noch an die damaligen Ereignisse oder erkennt sich auf einem der alten Fotos sogar wieder.