Damals in Döhren: Als Günter II. über die Döhrener Narren herrschte

Die Wahl war auf den damals 66jährigen Chef des Döhrener Postamtes gefallen, weil er seinerzeit genau elf Jahre Mitglied bei der Funkenartillerie war. Und die „Elf“ ist bekanntlich bei Narren eine ganz besondere Zahl. Außerdem, so Gohlisch, habe sich der neue Prinz durch seine Mitarbeit im Elferrat im Karneval verdient gemacht.Nachdem die Prinzenkette überreicht, seine Tollität mit der großen Prinzenkappe geschmückt und die angetretene Funkengarde abgeschritten worden war, feierte die blau-weißen Narren den neuen Prinzen im Gemeindehaus von St. Bernward an der Helmstedter Straße kräftig. Funkenmariechen wirbelten über das Parkett, der Fanfarenzug spielte und die Mädchen der Prinzengarde schwangen ihre Beine.Die Funkenartillerie Blau-Weiß ist der einzige Karnevalsverein in Hannover, der das Recht hat, einen eigenen Prinz Karneval zu küren.Seit über 40 Jahren gehe ich mit der Kamera auf Pirsch und begleite das Geschehen im heutigen Stadtbezirk Döhren-Wülfel fotografisch. Einige der Aufnahmen von damals scanne ich jetzt nach und nach ein, um sie ins digitale Zeitalter herüber zu retten. Unter der Überschrift "Damals in Döhren" bzw. "Damals in ..." möchte ich den myheimat-Usern kleine Einblicke in mein Fotoarchiv aus dem Stadtbezirk geben. Vielleicht erinnert sich ja der eine oder andere noch an die damaligen Ereignisse oder erkennt sich auf einem der alten Fotos sogar wieder.