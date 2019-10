Damals in Döhren: Als es beim Schützenfest noch vier ganze Tage lang rund ging

Zwar bemerkte der Chronist damals bereits, dass sich die Anzahl der Jahrmarktsbuden gegenüber den Vorjahren schon verringert hatte, doch noch herrschte das ganze Wochenende lang auf dem Festplatz Hochbetrieb. Bevor ein großes Feuerwerk am Montagabend die Schützensause beendete, wurde im Festzelt auf die neuen Majestäten des Jahres 1992 angestoßen. Rolf Torney trug damals die Amtskette des Schützenkönigs, Heidi Wolters wurde Damenkönigin und Susanne Mauer errang die Würde der Jugendkönigin. Als bester Schütze der Altersklasse setzte sich im Wettkampf jenes Jahres Lutz Pass an die Spitze.Der Höhepunkt des Schützenfestes bildete natürlich wieder der große Schützenausmarsch am Sonntagnachmittag. Erst hatten sich die Döhrener Schießsportler und ihre zahlreichen Ehrengäste bei einem Festmahl gestärkt, anschließend zogen sie bei hochsommerlichen Temperaturen durch die Straßen von Döhren. Die Schützenvereine aus der Nachbarschaft traten ebenso zum Umzug an wie örtliche Sportvereine. Auch die Freunde des Karnevals kamen auf ihre Kosten. Zwischen den Grünröcken paradierten immer wieder die Mädchen verschiedenen Karnevalsgesellschaften aus dem Stadtbezirk.Seit über 40 Jahren gehe ich mit der Kamera auf Pirsch und begleite das Geschehen im heutigen Stadtbezirk Döhren-Wülfel fotografisch. Einige der Aufnahmen von damals scanne ich jetzt nach und nach ein, um sie ins digitale Zeitalter herüber zu retten. Unter der Überschrift "Damals in Döhren" bzw. "Damals in ..." möchte ich den myheimat-Usern kleine Einblicke in mein Fotoarchiv aus dem Stadtbezirk geben. Vielleicht erinnert sich ja der eine oder andere noch an die damaligen Ereignisse oder erkennt sich auf einem der alten Fotos sogar wieder.