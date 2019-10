Damals in Döhren: Als BUBEC ein Laudatio zeichnete

Einhaken und schunkeln war das Motto des Programms. Viel Beifall erhielten vor allem die hübschen Mädchen der Prinzengarde und Funkenmariechen Tanja Werner. Da flogen die Röckchen und schwangen die Beine in die Luft, als sie über die Bühne wirbelten. Über all den närrischen Treiben thronte seine Tollität Günther II., der vereinseigene Karnevalsprinz der Session 1991/92.Höhepunkt des Abends war die Verleihung des Ordens „Humoris Causa“. Zum Ordensritter 1992 wurde Dr. Paul Hoffacker ernannt. Der Bonner Politiker war seinerzeit Vorsitzender der Arbeitsgruppe „Gesundheit“ der CDU/CSU-Bundestagsfraktion. Mit flinken Strichen zeichnete Karikaturist BUBEC, der Ordensträger des Vorjahres, die Laudatio für den Nachfolger. „Der liberale Mund, das ist kein Patzer, gilt er auch sonst als Schwa(r)tzer“, reimte BUBEC zu seinem Bild. Klar, dass zu diesem Porträt der Saal begeistert applaudierte.Seit über 40 Jahren gehe ich mit der Kamera auf Pirsch und begleite das Geschehen im heutigen Stadtbezirk Döhren-Wülfel fotografisch. Einige der Aufnahmen von damals scanne ich jetzt nach und nach ein, um sie ins digitale Zeitalter herüber zu retten. Unter der Überschrift "Damals in Döhren" bzw. "Damals in ..." möchte ich den myheimat-Usern kleine Einblicke in mein Fotoarchiv aus dem Stadtbezirk geben. Vielleicht erinnert sich ja der eine oder andere noch an die damaligen Ereignisse oder erkennt sich auf einem der alten Fotos sogar wieder.