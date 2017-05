Shimasira und die Römerlager-Show des Künstlers Andreas Römer in St. Franziskus

Höhepunkte des Festaktes waren die Römerlager-Show mit Andreas Römer aus Hamburg und die orientalischen Tänze des Langenhagener Duos Shimasira.

ist ein zauberhafter Bauchredner mit Stil, Charme und ganz viel Komik. Dafür wurde er international mehrfach ausgezeichnet. Als Bauchredner inspirierte er Kollegen und Freunde wie zum Beispiel auch Bambi-Preisträger Sascha Grammel. Als Zauberkünstler und Visual Comedian eroberte Römer mit und ohne seine „Puppen-Truppen" die Bühnenwelt: Festivals und TV-Shows in China, Japan, Europa und USA, Traumschiff, Kreuzfahrten, RTL Comedy Grand Prix, Monte Carlo Magie Stars auf Einladung des Fürstenhauses in Monaco u.v.m.Die orientalischen Tänzerinnenundaus Langenhagen sind das. Sie interpretieren den klassischen orientalischen Tanz auf ihre ganz persönliche Art und Weise, indem sie mit Stilelementen aus anderen Tanzrichtungen wie zum Beispiel aus dem Flamenco oder dem Tribaltanz experimentieren. Mystik, Fantasie und Exotik sind stets inbegriffen. Die beiden Tänzerinnen treten außerdem mit der orientalischen Tanzgruppe Paradies Oriental auf.So fand eine einmalige Show in einem der schönsten Römerlager statt, das diesmal exklusiv bei St. Franziskus in Hannover aufgeschlagen wurde.Textgrundlage: Pfarrbrief der St. Franziskus Kirche