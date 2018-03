Göttingen : Hannover : Langenhagen = 3,5 : 1 : 0

Pro Einwohner m_w hat Göttingenso viele Fahrrad-Abstellplätze in einer Garage am Bahnhof wie die Landeshauptstadt Hannover.Ein Plan mit den Abstellanlagen in der Innenstadt von Göttingen sowie im Innenstadtgebiet istNirgends eine Fahrrad- Garage am Bahnhof = 0 (Null).- Göttingen: 715- Hannover: 900- Langenhagen: 0Hannover: 532.864Göttingen: 119.177Langenhagen: 53.514. Göttingen hat also rund doppelt so viele Einwohner wie Langenhagen.Bilder Copyright ©: