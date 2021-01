Zum Welttag des Schneemanns...

...hätte ich euch gerne ein Prachtexemplar aus frisch gefallenem Schnee mit einer Möhre als Nase, Bucheckern als Augen und Mund, Schal, Mütze und Besen in der Hand präsentiert. Aber leider will es bei uns einfach nicht schneien.

Zum Glück haben wir in Hannover einen Schneemann, der selbst im Hochsommer in der prallen Sonne ausharrt und nicht schmilzt. Die Skulptur "Bonhomme" von Daniel Knorr steht auf dem Goseriedeplatz vor der Kestner-Gesellschaft und macht auf den Klimawandel aufmerksam. Statt Besen trägt der Schneemann aus Kieseln einen Palmwedel in der Hand.Konntet ihr heute einen Schneemann bauen? Ich bin gespannt auf eure Bilder!