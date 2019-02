Suchbilder aus Hannover - Teil 13

Zehn neue Suchbilder aus Hannover warten darauf, von euch richtig zugeordnet zu werden. Dieses Mal war ich für euch in der Calenberger Neustadt, in Linden, in der Stadtmitte und dem ehemaligen Dorf Höringehusen unterwegs.

Da ihr im letzten Teil der Serie super schnell alle Bilder gelöst hattet, bittet ich euch dieses Mal, mir die Lösungsvorschläge per PN zu schicken. Morgen Abend gibt es von mir die ersten Hilfestellungen und ggf. Auflösungen, wenn ihr mit euren Tipps richtig liegt.Ich bin gespannt, ob diese Bilder für euch zu einer echten Herausforderung werden und wünsche wie immer riesig viel Spaß beim Rätseln!