Die zauberhaften Rosen des Stadthallengartens in Hannover..... (Donnerstagsrunde)

Was lag da nahe, nur mit dem Macro zu fotografieren. Trotz 105 mm war ich doch recht eingeschränkt und mit Stativ zu arbeiten, war mir zu umständlich, zumal sowieso ein laues Lüftchen wehte und die Rosenblüten sich zart bewegten. Somit hatte ich auch erheblichen Ausschuss.Doch eine Erkenntnis habe ich mit nach Haus genommen: Der Stabi im Objektiv gibt nicht das her, was halt der Stabi in der Cam leistet.Fazit: Das nächste Mal greif ich wieder zur Sony !