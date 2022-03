Auf dem Storchenweg zum Flohmarkt

Es gab am Wochenende zwei Flohmärkte in Hannover.

Am Samstag Nachmittag machte ich mich mit einer Kamera bewaffnet auf dem Fahrrad in die Stadt.Von einem Fahrrad Flohmarkt hatte ich vorher noch nie gehört. Meine Tochter machte mich darauf aufmerksam. Vor dem Hauptbahnhof fand er von 10 bis 15 Uhr unter 3G Bedingungen statt. Das wurde auch am Eingang kontrolliert. Über 500 gebrauchte Fahrräder standen zur Auswahl aber auch Ersatzteile. Das ist schon einmalig. Die nächsten Termine sind am 14. Mai und 11. Juni auf dem Ernst-August-Platz vor dem Hauptbahnhof in Hannover. Es gibt dieser Art von Flohmarkt auch in anderen Städten.aucht genannt findet jetzt immer, nach fast zwei Jahren Pause, jedenstatt.Bei dem herrlichen fast sommerlichen Wetter war das eine große Freude.Da musste ich natürlich auch etwas kaufen.Auf meinem Weg mit dem Fahrrad an der Leine lang musste ich einfach mehrmals anhalten um einige Fotos zu machen.Der Maschsee und das Wetter haben viele Menschen ausgenutzt. Die Eis- und Kaffeestände wurden umlagert und in den Blumenfeldern wurde viel fotografiert. Es war einfach ein schöner Frühlingstag. Zurück in Koldingen musste ich dann doch noch einige Abschiedsbilder machen.

Viel Spaß