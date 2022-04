Gratulation: 🚲-Club ADFC Isernhagen ist gut drauf!

ADFC best├Ątigt Vorstand

Isernhagen. Trotz Corona konnte die ADFC-Ortsgruppe Isernhagen im vergangenen Jahr 20 Radtouren anbieten ÔÇô und damit insgesamt 170 Radfahrerinnen und Radfahrer begeistern. ├ťberhaupt scheint Radfahren in der Gemeinde im Trend zu sein: Die ADFC-Ortsgruppe konnte in den vergangenen zwei Jahren ihre Mitgliederzahl um 35 Prozent auf 108 erh├Âhen. Diese erfolgreiche Bilanz zog der ADFC jetzt bei der Mitgliederversammlung.Auf der Tagesordnung standen auch die Vorstandswahlen ÔÇô und bei der Besetzung der Posten setzt man beim ADFC auf Kontinuit├Ąt: Sprecher bleibt Ulf Preuschoff, auch seine Stellvertreter Volker Reemts und Gerhard Bargsten wurden im Amt best├Ątigt. Als Beisitzer fungieren Arne Gr├Ąvemeyer, J├╝rgen Helm, Ante Schenke und Anne Nyhuis.Donnerstags starten um 18 Uhr die Feierabendtouren auf dem Parkplatz gegen├╝ber St. Nikolai in Kirchhorst. Jeden vierten Mittwoch beginnt um 19 Uhr in der Buhrschen Stiftung, Am Ortfelde 74 in N.B., der Radlertreff. Zudem soll es an f├╝nf Wochenenden Ganztagstouren geben.Alle weiteren Infos gibt es auf