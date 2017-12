Gewerkschaften übergeben Wunschlisten an Rainer Fredermann

Auch Verdi nutzte die besinnliche Adventszeit, um vor dem Landtag eine 24 stündige Demonstration aufzustellen. Die Demo wurde in Anlehnung an den 24-Stunden-Dienst, der bei hauptamtlichen Feuerwehren und Berufsfeuerwehren in Niedersachsen üblich ist, durchgeführt.Mit einem großen Zelt, einem sommerlich dekorierten Pavillon sowie einer Feuertonne gegen die klirrende Kälte harrten Berufs- und hauptamtliche Feuerwehrleute aus ganz Niedersachsen einen ganzen Tag vor dem Parlament aus, um an die besondere Problematik dieses Dienstes zu erinnern und dabei ihre Forderungen an die Politik zu präsentieren. Auch hier nahm Rainer Fredermann die schriftlich formulierten Ansprüche entgegen und nahm sich Zeit für ein Gespräch mit den anwesenden Einsatzkräften.