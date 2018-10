The GoDotS qualifizieren sich für das Pre-Final des SPH Bandcontests

Anfang Oktober hatte der SPH Bandcontest zum Regional-Finale in das Mephisto auf dem Gelände des Kulturzentrums Faust nach Hannover eingeladen. Und die Fans kamen an diesem Abend voll auf ihre Kosten. Snake Eyes und Mister Moustache überzeugten Publikum und Jury mit ihrer Performance. Auch The GoDotS aus Langenhagen brachten die Menge mit ihren Songs wieder zum Kochen und qualifizierten sich neben der Band Aim to survive durch eine Wildcard der Jury für die nächste Runde. Sie stehen nun am Freitag, den 23.11.2018 mit ihren rockigen und eingängigen Songs beim Pre-Final wieder auf der Bühne im Kulturzentrum Faust.

Dann werden die jungen Musiker aus Langenhagen wieder voller Energie ihren Fans rockige Songs und sanfte Balladen präsentieren. Frontmann Lukas Borzyszkowski, Freddie Eichler an den Drums, Lukas Sippel am Bass und Jan Niklas Woidtke an der E-Gitarre sind nach dem Regional-Finale begeistert von ihren treuen Fans: "Es war mal wieder 'ne krasse Show mit vielen sehr guten Bands. Und auch dieses Mal sind wir Dank eurer Unterstützung und einer überraschenden Wildcard weitergekommen. Das heißt, am 23.11. sehen wir uns wieder!" Das Pre-Final mit insgesamt zehn Bands startet um 18:00 Uhr.Wer in die Musik der GoDotS vorab reinhören möchte, kommt hier zum YouTube-Kanal der Band: https://www.youtube.com/watch?v=tYKa6iSvMUY&list=U... Und wer mit der Band beim Pre-Final die Faust rocken möchte, kann Karten für 12,-€ pro Person direkt per Mail über: godotsband@gmail.com oder Facebook über: https://www.facebook.com/GoDotS.Band/?ref=bookmark...  bestellen.Folgt der Band auf Instagram: https://www.instagram.com/_godots/