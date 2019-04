Marktkirche Hannover - auch ein "lebendiges Denkmal" der Stadt!

Der Fotograf hält sich zu diesem Thema zurück, denn für ihn hatte MARC CHAGALL bei den Kirchenfenstern in St. Stephan in Mainz ganz eigene Maßstäbe gesetzt. Wäre der Fotograf gefragt worden, würde sein Vorschlag wie folgt lauten:"Befragt alle Mitglieder der Evangelisch-lutherischen Marktkirchengemeinde St. Georgii et St. Jacobi. Im Falle eines positiven Votums bittet den Rechteinhaber der Bauwerksarchitektur um Genehmigung zum Einbau des Fensters!" Egal wie, eine Lösung ohne Rechtsstreit wäre dann wohl sehr wahrscheinlich!