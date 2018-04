Kunst aus dem Automaten

Es ist ein verregneter Tag in Hannover, als wir durch die Augustenstraße entlang der Bahn huschen. Mehr aus dem Augenwinkel nehmen wir einen alten Zigarettenautomaten wahr. Die Zeiten, in denen hier unsere Münzen im Schlitz verschwanden, um eine Packung Kippen zu ziehen, sind zum Glück lange vorbei. Doch irgend etwas ist anders an diesem Automaten, und wir blinzeln doch etwas genauer unter unserem Regenschirm hervor. Der kunstvoll bemalte Automat macht neugierig.

Bei unserem zweiten Besuch am Kunstautomaten meint es das Wetter besser mit uns, und wir haben passendes Kleingeld dabei. "Art in the box" steht neben dem Münzschlitz. Für 4,-€ können hier Kunstwerke von regionalen bis internationalen Künstlern gezogen werden. Wir entscheiden uns für das orangefarbene Fach, in dem regionale Künstler vertreten sind und erhalten wie früher aus dem Zigarettenautomaten eine Schachtel. Die ist mit einem Warnhinweis versehen:Vor Aufregung zitternde Finger haben wir dann auch beim Öffnen unserer "Kunstschachtel". Neben dem Kunstwerk "Lovers" erhalten wir einen Beipackzettel, der aus dem Leben des Künstlers berichtet. Und wer möchte, kann sich über die angegebene Homepage noch genauer informieren. "Lovers" passt perfekt zu uns und wird garantiert nicht unser letztes Kunstwerk aus dem Automaten bleiben.An dem 2001 von Lars Kaiser ins Leben gerufenen Projekt beteiligen sich über 200 Künstler. Welchen Künstler ihr in eurer Schachtel finden werdet, ist jedes Mal eine Überraschung. Neugierig geworden? Dann zieht euch doch selbst einmal ein kleines Kunstwerk! Die Kunstautomaten sind übrigens noch in vielen anderen Städten wie Hildesheim, Lübeck oder Münster zu finden. Schaut einfach mal bei einem Stadtbummel genauer hin.