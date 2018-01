HEUTE im Theater am Aegi - Akkordeon-Club-Langenhagen 74 e.V. spielt für die HAZ -Weihnachtshilfe

Der Akkordeon-Club-Langenhagen 74 e.V. mit seinem 1. Akkordeonorchester unter der Leitung von Nemanja Lukic und die Langenhagener Symphoniker unter der Leitung von Musikdirektor Ernst Müller spielen heute im bekannten Theater am Aegi in Hannover gemeinsam mit Hans-Dieter Bader und Lisa Hintzke ein tolles Konzert zugunsten der HAZ- Weihnachtshilfe!

Konzertbeginn ist um 19 Uhr !



Wer spontan noch Lust hat, bei einem tollen Musikblumenstrauß dabei zu sein, kann Karten in den bekannten Vorverkaufsstellen oder direkt heute an der Abendkasse im Theater am AEGI erwerben.



Schauen Sie doch spontan vorbei, genießen tolle Musik und gleichzeitig helfen sie Menschen in Not durch die HAZ-Weihnachtshilfe.



Alle Mitwirkenden freuen sich auf Sie !!