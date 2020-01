Damals am Hauptbahnhof: Futuristische Technik aus der Vergangenheit

Seit über 40 Jahren gehe ich mit der Kamera auf Pirsch und begleite das Geschehen im heutigen Stadtbezirk Döhren-Wülfel und darüber hinaus fotografisch. Einige der Aufnahmen von damals scanne ich jetzt nach und nach ein, um sie ins digitale Zeitalter herüber zu retten. Unter der Überschrift "Damals in Döhren" bzw. "Damals in ..." möchte ich den myheimat-Usern kleine Einblicke in mein Fotoarchiv aus dem Stadtbezirk geben. - und manchmal verlassen wir auch die Grenzen unserer engeren Heimat. Heute ist wieder so eine Gelegenheit. Die Fotos einer außergewöhnlichen Dampflok möchte ich den MyHeimat-Lesern nicht vorenthalten.Es war im März vor rund 24 Jahren, ziemlich früh am Morgen, die Temperaturen eher etwas kühl. Der Bahnsteig am Hauptbahnhof in Hannover war beängstigend voll, obwohl die meisten Menschen gar nicht verreisen wollten. Sie waren mit Fotoapparaten und Videokameras bewaffnet und wollten eine technische Schönheit zur Erinnerung auf Film und Videoband bannen.Denn auf einer Sonderfahrt machte die restaurierte Schnellzug-Dampflokomotive 01 1102 auch Halt in der niedersächsischen Landeshauptstadt. Laut im Netz veröffentlichen Informationen soll die Lok über 20 Jahre als technisches Denkmal in Bebra auf einem Sockel gestanden haben. 1995 wurde sie danach im RAW Meiningen wieder betriebsfähig restauriert. Dabei brachten die Monteure auch ie blaue Stromlinienverkleidung an, die der alten Lok die doch ehe futuristische Anmutung verpasste.