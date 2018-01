Apostelkirche - neugotische Backsteinbasilika in Hannovers Oststadt

Wer über die Lister Meile in Hannovers Oststadt schlendert und nach seiner Shopping-Tour noch Lust auf Kultur hat, sollte unbedingt einen Abstecher zur neugotischen Backsteinbasilika an der Celler Straße machen. Karl Börgemann, ein Schüler Conrad Wilhelm Hases, errichtete die Kirche nach den Plänen des großen Baumeisters hier von 1880 bis 1884. Das schnelle Wachstum der Stadt im 19. Jahrhundert hatte den Neubau notwendig gemacht.

Durch die Gretchenstraße spazieren wir Richtung Kirche. Der hohe Turm im Westen überragt die umliegenden Hausdächer deutlich und ist so schon von Weitem zu sehen. Und obwohl (oder vielleicht gerade weil) der Kirchenbau ganz schlicht und einfach, ohne glasierte Ziegel und weiteren Bauschmuck ausgeführt wurde, zieht er immer wieder unsere Blicke auf sich. Denn auch hier entdecken wir spannende Details wie die vier kleinen, achteckigen Türmchen unterhalb der Kirchturmspitze, den Backstein-Fries, den Wetterhahn oder das Kreuz auf dem Dach. Das hohe Mittelschiff ist umgeben von niedrigeren Seitenschiffen und im Nordosten schmiegt sich eine kleine, sechseckige Kapelle an den Chor der Kirche. In der Straße An der Apostelkirche gleich hinter dem Chor steht das ehemalige Gemeindehaus, das ebenfalls im Stil der Backsteingotik errichtet wurde. Das neue Gemeindehaus wurde ganz modern in Stahlbetonbauweise an das südliche Seitenschiff der Apostelkirche angebaut und bildet für mich einen gelungenen Kontrast zu dem historischen Gebäude. Die Farbe des rostenden Cortenstahls der Fassade fügt sich dabei gekonnt in das Bild der Backsteine dahinter ein.Leider blieb bei unserem Abstecher zur Apostelkirche keine Zeit, die Kirche auch von innen zu besichtigen. Dabei ist der Blick ins Innere wohl durchaus lohnenswert. Der Altar aus farbig lasierten Backsteinen, die steinernen Emporen und die hölzerne Kanzel sind unbedingt einen weiteren Besuch wert.