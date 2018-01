Akkordeonclub und Symphoniker begeistern im AEGI

Großartige Stimmung mit tollem Repertoire

Aufregend war es schon für alle – einmal im Aegi spielen, dort wo man eigentlich immer nur als Zuschauer war, bei Musicals- und Theaterstücken oder Comedy! Die Langenhagener Symphoniker unter der Leitung von Musikdirektor Ernst Müller und das 1. Akkordeonorchester Langenhagen des ACL 74 e.V. unter der Leitung von Nemanja Lukic begeisterten ihr Publikum mit einem gemeinsamen bunten Melodienstrauß zugunsten der HAZ-Weihnachtshilfe!Eröffnet wurde der musikalische Abend mit Beethovens „Freude schöner Götterfunken“ und nach der lustigen Witwe erklang aus der goldenen Kehle des Kammersänger Hans-Dieter Baders die Arie „Freunde, das Leben ist lebenswert!“ von Franz Lehar. Dies wurde von dem hervorragend durch das Programm führenden Moderator Detlef Leonenko auch sogleich zum Motto des Abends erklärt: „Freunde das Leben ist lebenswert!“ Genauso zog es sich auch durch den Konzertabend und als das 1. Akkordeonorchester des ACL 74 e.V. mit seiner bezaubernden Sängerin Mezzosopranistin Lisa Hintzke und der Musik aus dem Musical Starlight-Express zu hören war, hätte man im Saal eine Stecknadel fallen hören können, so still lauschten die musikbegeisterten Zuhörer der wundervollen Darbietung unter der Gesamtleitung von Nemanja Lukic, der mühelos alle Zügel zusammen hielt. Mit tosendem Applaus wurde Lisa Hintzke auch bei den folgenden Stücken gefeiert, denn mit „What a feeling“ aus dem Film Flashdance sowie „Abba Melodien“ und dem stimmungsvollen Hit „I will follow him“ aus dem Musical Sister Act brillierte sie den Abend hindurch. Zwischendurch folgten bekannte Melodien der Langenhagener Symphoniker unter der Leitung von Ernst Müller, der beschwingt den Taktstock schwang und seine Musiker voll im Griff hatte. Bekannte Lieder wie Hello Dolly, My fair Lady, Reitermarsch, Eurovisions Marsch, Petersburger Schlittenfahrt , Glenn Miller Story, Radetzky Marsch und „My Way“ nochmals hervorragend und mit klangvoller Stimme vorgetragen durch Hans-Dieter Bader über den Radetzky Marsch zu einem gemeinsamen Stück der anwesenden Musiker. Das Instand Concert beinhaltet viele bekannte Melodien strikt aneinandergereiht und somit zu einem flotten Halbtakt zusammengefasst einen schönen Strauß voller Melodien. Beide Orchester spielten dies großartig zusammen und begeisterten zum Abschluss noch einmal das Publikum. Mit vielen bekannten Melodien wie Dankeschön von Bert Kaempfert, dem Can Can, die Hannoveraner und dem Niedersachsenlied begleitete das letzte Stück „Muss i denn zum Städtele hinaus“ die längst stehend und schunkelnd applaudieren Zuhörer auf dem Nachhauseweg. Ein herausragender Konzertabend für alle – seit über 30 Jahren das erste Akkordeonorchester auf der Bühne des Aegis – eine tolle Erinnerung für die Mitwirkenden und das Publikum an einen großartigen Konzertabend! Das Fazit – ein gemeinsames Konzert findet schon bald noch einmal statt! Der Akkordeonclub Langenhagen 74 e.V. ist bereits am kommenden Sonntag, den 14.Januar 2018 um 15.30 Uhr in der St. Michaeliskirche zu Bissendorf zu seinem traditionellen Neujahrskonzert zu hören. Alle interessierten Musikfans sind dazu herzlich eingeladen !