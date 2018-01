In Hannover wurde Miss Niedersachsen 2018 gekrönt

In der ersten Runde spazierten die jungen Damen im selbstgewählten Outfit über die Bühne. Dann begannen vor allem die Männer in dem Einkaufszentrum zu schwitzen. Sie holten ihre Kameras hervor oder zückten das Smartphone. Denn in der zweiten Runde zeigten die Kandidatinnen in knappen Einteilern oder heißen Bikinis viel Haut.Das Rennen machte schließlich mit weitem Vorsprung Ioanna Palamarchuk. Die 17jährige Schülerin aus der Landeshauptstadt – die sich mit einem extrem kurzen Haarschnitt auf die Bühne wagte - trägt bereits den Titel Miss Hannover und bekam nun von Miss Germany Soraya Kohlmann die Krone der Miss Niedersachsen aufgesetzt. Zur Vize-Miss kürte die Jury die 20jährige Chari Opfer, auf den dritten Platz kam Sylvia Hamacher (25 Jahr, Miss NP).