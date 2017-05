Große Straßenbahnparade: Hannovers Geschichte auf Schienen ließ sich am Ernst-August-Platz bewundern

Alle Bahnen wurden erläutert und den Bürgern vorgestellt, seien es die bis in die 70jahre zu Messezeiten eingesetzten renovierten Modelle der Nachkriegsära mit den harten Holzbänken, seien es die okergelben Breitraumwagen. Ein paar Omnibusse mischten in der Parade ebenfalls mit und weckten auch die eine oder andere Erinnerung an vergangene Tage. Die historischen Fahrzeuge werden von den Mitgliedern des Fördervereins Straßenbahn Hannover e.V. gepflegt und in Schuss gehalten.Mit der Oldtimer-Parade eröffnete die Üstra die Feierlichkeiten zum 125jährigen Firmenjubiläum. Weiter geht es am eigentlichen Geburtstag der ÜSTRA, dem 22. Juni 2017. Dann verspricht das Unternehmen in der zentralen Station Kröpcke den Kunden einen leckeren Geburtstagskuchen. Am 5. August 2017 startet um 12 Uhr auf dem hannoverschen Opernplatz ein Jubiläumsfest für alle. Es soll erst gegen 22 Uhr 30 mit einer , wie es in der Ankündigung heißt, „atemberaubenden Licht-Show“ enden.