Fototipps: Weihnachtsmärkte bieten stimmungsvolle Motive

Weihnachts- und Adventsmärkte bieten viele tolle Motive für den Hobbyfotografen: Lichterglanz, Auftritte von Künstlern, Details an den prächtig geschmückten Buden. Der Fotoapparat sollte also nicht vergessen werden. Tipp: nicht nur das große ganze im Blick haben. Mitunter wird die Stimmung viel besser mit Aufnahmen von kleinen Details eingefangen: eine besonders schöne Deko an einem Stand, tolles Kunsthandwerk in den Auslagen oder einfach der adventliche Lichterglanz.Auch wenn der Altstädter Markt und der Weihnachtsmarkt in der Lister Meile shcon vor Weihnachten ihre Pforten schließen: Wer auf Fotopirsch gehen will, hat in Hannover auch noch etwas länger Gelegenheit: der kleine Weihnachtsmarkt vor dem Hauptbahnhof und der Winterzoo warten auch nach dem Fest noch einige Zeit auf Besucher.