" haben wir uns zu viert auf die experimentelle Fotografie konzentriert. Der Tag war sehr interessant und hat viel Spass gemacht. Ich möchte in meinem Beitrag nicht alles klein,klein erklären und beschränke mich daher auf grobe Angaben, die erahnen lassen, wie man zu den Effekten gekommen ist. Wichtig ist mir dabei zu betonen, dass die Effekte alle während der Aufnahme real erzeugt wurden. Es handelt sich also nicht um nachträgliche Computer-Tricks. Ferner wurden keine Lichtschranken verwendet, sondern die Kamera wurde im richtigen Moment manuell ausgelöst. Zur Beleuchtung wurden jeweils zwei Blitze verwendet.Zwei an Fäden hängende Kunststoff-Gläser werden zusammengestoßen. Die Flüssigkeit ist eingefärbtes Wasser.Eine auf geeigneter Fläche festgemachte Glühbirne wird mit farbigen Wasser übergossen. Die mit Schwung ausgegossene Flüssigkeit erzeugt dann durch das Aufspritzen Figuren.Mittels einer selbstgebauten Vorrichtung werden zwei (echte) Weingläser jeweils zur Mitte gegeneinander gekippt und auf Kommando "fallen gelassen". Dadurch werden die Flüssigkeiten in beiden Gläsern jeweils nach außen an den Rand gedrückt und schwappen aus den Gläsern.In einem vollen Glas mit klarem Wasser wird eine farbige Flüssigkeit getropft, die langsam zum Boden absinkt und dabei die Figuren erzeugt. Das Bild in schwarz/weiß wird dann auf den Kopf gestellt und erzeugt so die Illusion von Rauch.In einem vollen Glas mit klarem Wasser wird eine farbige Flüssigkeit getropft, die langsam zum Boden absinkt und dabei die Figuren erzeugt.Ein mit klarem Wasser gefülltes Glas wird aus einiger Höhe aufgefüllt. Bei dem Einschütten werden die Luftblasen erzeugt.Wird mit Hilfe eines kleinen Blumentopfs und Trockeneis erzeugt.Trockeneis in einem Glas wird mit heißem Tee übergossen und es bildet sich "Nebel".Mein besondere Dank geht an Martina und Peter! Es war mal wieder klasse, wie ihr den Tag gestaltet habt!