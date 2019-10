Damals in Hannover: Als die Dinos zurückkehrten

Diesmal geht es um die Riesenechsen der Urzeit. Dazu auch ein kleiner Zeitsprung. Nein, nicht um 60 Millionen Jahre zurück. Aber in den März 1993 (wir werde in der Serie "Damals in ..." dann in der nächsten Folge wieder an den Anfang des Jahres 1993 zurückspringen).Im März und April vor fast drei Jahrzehnten kamen die Dinosaurier nach Hannover zurück. Zwar nicht à la Jurasic-Park als lebende Tiere, sondern (zum Glück, würde ich sagen) nur in Kunststoff und unbeweglich. Eindrucksvoll waren die großen Drachen aber trotzdem. Und geduldig: so mancher hannoversche Nachwuchs versuchte damals, auf die Dinos zu herumzuklettern.Die lebensgroßen Figuren stammten aus den Dino-Park Münchehagen und sollten für diese touristische Attraktion am Steinhuder Meer ein bisschen Straßenwerbung machen.