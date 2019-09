Central-Hotel Kaiserhof: Bei Familie Rüter geht es seit drei Generationen "um die Wurst"

In der dritten Generation ist das 4-Sterne Hotel mit seinen Gastronomien erster Anlaufpunktfür nationale und internationale Gäste auf dem Weg vom Hauptbahnhof in die Innenstadtund eine hannoversche Konstante in Sachen Gastgeberschaft und bodenständiger Kulinarik.„Unsere Historie ist für die ganze Mannschaft des Hauses Herausforderung undVerpflichtung zugleich“, betont Hausherr Alexander Rüter, der seine u.a. im Hotel AdlonBerlin und im Hotel Atlantik in Hamburg gemachten Erfahrungen seit zwei Jahren imfamiliengeführten Haus einbringt. „Die Bewahrung des Erbes unseres Opas Wilhelm, denfeinsinnigen Akzenten unseres Vaters Herrmann sowie unseren vom Zeitgeist geprägtenNeuerungen für unsere trendorientierten Gäste sind eine verantwortungsvolle Aufgabe“, soAlexander Rüter. „Mein Bruder Constantin und ich sind in Verbindung mit einemhochmotivierten Team für die heutigen Anforderungen und Herausforderungen der Zukunftgerüstet.“Im Jubiläumsjahr plant das Central-Hotel Kaiserhof gegenüber dem Hauptbahnhof eine Vielzahl von Aktivitäten ausGastronomie und Veranstaltungen.