Best Steaks seit 1968 ... und seit 1991 in Hannover - Block House verlängert in der Ständehausstraße

Die Block Gruppe unterzeichnete jetzt die langfristige Verlängerungdes Mietvertrags in der Ständehausstraße 4. „Wir freuen uns, auch in den kommenden Jahren für unsere Gäste in der Ständehausstraßeda zu sein und ihnen beste Steaks zu servieren“, sagt Karsten Boy, BereichsleiterBlock House für die Region. „Seit fast 30 Jahren sind wir an diesem lebendigen Standorterfolgreich. Die Gastronomieszene in der Ständehausstraße hat sich attraktiv entwickelt undist mit einem Mix unterschiedlicher Restaurants und Cafés ein beliebter Anziehungspunkt.Hannover als Landeshauptstadt ist ein wichtiger Standort für die Block Gruppe mit dreiBlock House Restaurants und einem ebenfalls am Kröpcke gelegenen Jim BlockRestaurant.“Im Block House in der Ständehausstraße 4 ist das Team von 30 Mitarbeitern um GastgeberKevin Schulze täglich für seine Gäste da. Das Restaurant bietet neben 97 Sitzplätzen innenauch eine Terrasse mit bestem Blick auf den Einkaufsboulevard Georgstraße und denBlätterbrunnen. Neun Jahre vor der Eröffnung am Kröpcke startete 1982 das Block Houseam Aegi (Hildesheimer Straße) und 2016 Jahren wurde das Block House Restaurant amThielenplatz eröffnet. Das Premium-Burger-Restaurant Jim Block ist seit 2012 in derGeorgstraße zu Hause.Die Block Gruppe mit Sitz in Hamburg verfügt heute über 51 Block House Restaurants,davon 41 in Deutschland und 10 im europäischen Ausland. Für den Herbst ist die Eröffnungdes 52. Restaurants der Gruppe in Erfurt geplant.