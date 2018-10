Mord auf offener Straße

Hannover, 18.10.2018. Hummel-News berichtetAm späten Nachmittag fand in der Lärchenstraße, Hannover-Oststadt, ein offener Schusswechsel statt.Hummel-News war nach einem Anruf von Frau Schwalbe schnell am Ort des Geschehens. Frau Schwalbe war schon längst weitergeflogen, als die Bubo Bubo -Polizei eintraf und den Tatort weiträumig absperrte.Der Tathergang wurde von Oberkommissarin Frau Bussard wie folgt beschrieben:„Am heutigen späten Nachmittag des 18. Oktober 2018 wurde in der Lärchenstraße Herr Krähe von einem unbekannten Täter erschossen. Nach derzeitigem Kenntnisstand ist der Täter auf der Flucht. Die Polizei bittet um die Hilfe der Bevölkerung. Wer hat den tödlichen Schuss gehört? Und wer hat vielleicht sogar den Täter dabei beobachtet? Die Informationen werden selbstverständlich vertraulich behandelt. Frau Pirol steht für die Aufnahme von Hinweisen per Telefon zur Verfügung. Außerdem wird eine Sonder-Sokoeingerichtet, um den Fall zu untersuchen und den mysteriösen Mörder zu ermitteln. Vielen Dank.“Wie Frau Bee von Hummel-News in Erfahrung bringen konnte, wurde Herr Krähe von vorn unten mitten ins Herz getroffen. Der Schütze scheint ein geübter Jäger zu sein. Zum jetzigen Zeitpunkt ist nur klar, dass Herr Raubwürger nicht der Täter sein kann. Herr Raubwürger wurde in der Nähe gesehen und stand kurzfristig im Fokus der Bubo-Polizei.Herr Krähe soll, nach Angaben des Pathologen Herrn Falco, noch im Flug erwischt worden sein. Die Spuren am Fundort ergaben einen Aufprall auf dem Steinpflaster. Regen behindert derzeit die Sicherung weiterer Spuren. Der Winkel des Schusses kann bis Dato noch nicht ermittelt werden. Die Flugrichtung des Herrn Krähe scheint von West nach Ost verlaufen zu sein, aber das ist noch nicht abschließend. Zumindest wurde die Leiche mit dem Schnabel voraus in Richtung Ost sichergestellt. Mehr konnte Frau Bee bisher nicht herausfinden.Nur eins noch: Frau Bee ist der Meinung, dass der wahre Täter vielleicht nie gefasst werden könnte. Allein die Tatsache, dass Herr Krähe im Flug ermordet worden ist, spricht für eine gezielte, wenn auch schnell ausgeführte Tat. Der Täter könnte sich ebenfalls im Flug befunden haben. Jedoch kann auch ein offenes Fenster als Tatort nicht ausgeschlossen werden. Dafür müsste jedoch die Bubo-Polizei jedes Fenster auf der Ostseite der Lärchenstraße bis zur Ecke der Bödekerstraße überprüfen. Ob die ermittelnde Oberkommissarin Frau Bussard diese Anordnung treffen wird, stand nach Abschluss dieses Artikels noch nicht fest.… von der Mordberichterstatterin Frau Bee von Hummel-News