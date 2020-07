Die erste deutschsprachige Fitnessbloggerkonferenz geht in die vierte Runde: Die FiBloKo 2020

Am 07. und 08. November dieses Jahres findet erneut die FiBloKo in Hannover statt. Ins Leben gerufen wurde die Veranstaltung von Jahn Sterley, der selbst ein erfolgreicher Fitnessblogger ist. Er wollte eine Möglichkeit schaffen, die Fitnessbloggerszene zusammenzubringen, um miteinander wachsen zu können. Dass sein Konzept aufgeht, zeigt die große Beliebtheit der FiBloKo in der Fitnessblogger-Szene.

Mit Workshops zur Suchmaschinenoptimierung (SEO) unterstützt die SEO Agentur ABAKUS Internet Marketing die FiBloKo von Beginn an. Im diesjährigen SEO-Workshop wird ABAKUS Mitarbeiter Georg May erklären, wie die stark wachsenden Audio- und Video-Angebote für eine erfolgreiche Suchmaschinenoptimierung genutzt werden können.In den Workshops der Konferenz verbindet ABAKUS 20 Jahre SEO-Erfahrung mit neuen Trends im Bereich der Fitness-Blogger- und -Influencer. So wurde 2019 ein SEO Fitness Workout mit ABAKUS-Linkaufbau-Spezialistin Anna Pianka angeboten. Georg May wird im diesjährigen Workshop seine Erfahrung als Rundfunk-Journalist mit aktuellem Online-Marketing Wissen über die rasch wachsenden Podcast-Angebote und die wichtigen Videokanäle verbinden. Einen Vorgeschmack erhält man beim Lesen (oder Hören) seines Beitrages „ Podcast SEO 2020 - Audios für Google optimieren “ im ABAKUS Blog.Weitere bereits bestätigte Speaker und Workshop-Leiter der FiBloKo 2020 sind Christian Wenzel (veganer Online-Unternehmer), Siggi Spaleck (Personal Trainer und Podcaster), Torsten Pretzsch (Blogger und Lauftrainer), Thomas Lurz (mehrfacher Schwimm-Weltmeister) und natürlich Jahn Sterley (Fitness-Blogger und Gründer der Veranstaltung). (Streaming)-Tickets für die Konferenz gibt es auf der Webseite der FiBloKo