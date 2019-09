Neue Radfahrverbindung in Hannover-Linden geplant

Der Zeit vorauseilend, lud am 15. September 2019 das Internetportal „Lebensraum Linden“im Rahmen der Veranstaltungsreihe „Lindener Eisenbahngeschichte(n)-Vom Fischerhof zum Küchengarten“ zu einer Fahrradtour ein. Leiterstellte seine Version der Route vor, die das alte Gleisbett, so noch vorhanden nach Möglichkeit einbezieht und vom Küchengarten über Lindener Hafen (noch nicht absehbar, welche Gleisabschnitte vom Betreiber freigegeben werden), Grünzug der Fösse, Stadtgrenze, bis zum Benther Berg führen soll. Auch Abzweigungen zur Hochschule Hannover und S-Bahnhaltestelle Fischerhof sind denkbar.Ca. 30 Teilnehmer folgten dem früheren SPD-Ratsherrn an einem sonnigen und warmen Spätsommertag. Zahlreiche Zwischenstopps mit Erklärungen und anschließender Diskussion ergaben interessante Hintergrund-Informationen, beispielsweise ob das teilweise brachliegende Hafengelände in Zukunft privat durch Wohnbebauung oder industriell genutzt werden soll. Die Tour ging bis zur Fösse und dann zurück über die Kleingarten-Kolonie Ihlpool und Betriebsgelände Alter Bahnhof Fischerhof.Die Barkhoff-Route ist nicht unumstritten. Bündnis 90/Die Grünen, in erster Linie Herr, aber auch die Umwelt-Organisation „BUND“ befürchten eine Zerstörung der Vegetation, insbesondere auf dem Kohle(n)bahn*-Streckenabschnitt Küchengarten/Dieckbornstraße bis zur Bardowicker Straße. Wir brauchen keinen neuen Radfahrweg auf und neben der Gleise. Die Natur muss sich frei entwickeln und wild wachsen können, so deren Argument. Es würde gut zum Hannover-Dessau-Frankfurt-Projekt „Städte wagen Wildnis“ passen.Warten wir es ab.* Die Strecke führte vom Lindener Hafen bis zum Kohle(n)-Bunker an der Fössestraße, durch eine Öffnung des Güterwagens fiel die Kohle auf ein Tunnel-Förderband, das wiederum direkt zum Heizkraftwerk führte. 1990 legte das Versorgungsunternehmen "Stadtwerke Hannover", heute "Enercity", die Gleisstrecke wegen der erfolgten Umstellung auf Gas still.