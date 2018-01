"Frühlingswald im Winter" - Street Art von Mansha Friedrich am Küchengartenplatz

Mansha Friedrich ist Strickkünstlerin. Sie hat der Kröpcke-Uhr und der St. Clemens-Basilika in Hannover bereits Mützen aufgesetzt, und nun verzaubert sie mit ihrer Street Art-Installation "Frühlingswald im Winter" den Küchengartenplatz.

Viele, fleißige Hände haben bunte Bommel aus Acrylwolle gebastelt, die die Künstlerin mit Unterstützung der Freiwilligen Feuerwehr Hannover Linden in den Bäumen am Küchengartenplatz verteilte. Die bunten Farbkleckse zogen am letzten Sonntag trotz eiskalter Temperaturen etliche Passanten an, die wie wir Fotos von dieser fröhlichen Street Art-Installation schossen, sich anhand der Infotafeln über das Projekt schlau machten und anschließend mit einem Lächeln im Gesicht weiter spazierten. Die Installation versprüht einen Hauch von Frühling auf dem eher tristen Küchengartenplatz und kann noch bis in den April bewundert werden. Ein echter Hingucker sind neben den Bommeln in den Bäumen übrigens auch die Bommel-Blumen an dessen Füßen.Quelle: Infos an der Street Art-Installation "Frühlingswald im Winter"