Die Vereinigung der Städte Hannover und Linden – keine Liebe auf den ersten Blick

am 14. September 2017 abends in der Buchhandlung Decius, Falkenstraße 10, über diesen Themenkomplex. Deuker griff im Wesentlichen auf einen von ihm verfassten Beitrag im Internetportal „Lebensraum Linden“ zurück, der vor ca. 5 Jahren erschien und letztmalig 2016 überarbeitet bzw. ergänzt wurde http://www.lebensraum-linden.de/stationen/freiheit... Die Veranstaltung war gut besucht, wenig überraschend, ist doch der Referent in Linden als Autor von zwei Büchern „Zwischen Deisterplatz und Fischerhof - Die Göttingerstraße“ und „Fritz Ahrberg Fabrikant-Mäzen-Förderer“, Herausgeber „Verein Quartier e. V.“ im Lindener Kiez sehr bekannt.Buchhandlungs-Chefinkonnte schon am Vortag keine Besuchswünsche mehr erfüllen. Nach Ende des Vortrags schloss sich eine interessante Diskussionsrunde an, die aufzeigte, dass die LindenerInnen sehr geschichtsbewusst sind. Ach ja, dass sie politisch als „ eher links“ einzuordnen sind, braucht nun wirklich nicht besonders erwähnt werden.Bitte die Fotostrecke beachten.