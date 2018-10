Kulinarische Tour durch Linden-Mitte

Am 12. Oktober 2018 „pfiff“ Tour-Guide16 Teilnehmer herbei, um zu einem Rundgang durch Linden-Mitte einzuladen. Sieben „Gourmet-Tempel“ sollten angesteuert werden. Los ging es am Küchengartenplatz. Besucht wurden „Pastelaria Estrela“, Blumenauer Straße 3, „BioLogisch“, Stephanusstraße 10, „Fräulein Schlicht“, Davenstedterstraße 27, „Café K“, Egestorffstraße 18, „Kiosk Lindener Royal“, Egestorffstraße 1, „Abou Habib“, Deisterstraße 24 und „Weinhandlung Leone“, Lindener Marktplatz 4.Überall gab es kulinarische Gaumenfreuden, draußen und drinnen, oder wie es auf niederdeutsch heißt „buten und binnen“. Besonders gemütlich war es im Garten von „Fräulein Schlicht“ und in der Weinhandlung „Leone“, wo es leckeren Flammkuchen und vorzüglichen Weißwein gab.Unterwegs erfuhr man viel Wissenswertes über die Historie Lindens (Küchengarten, Lichtenbergplatz, von Alten-Garten, Neues Lindener Rathaus mit Nachtwächterbrunnen).Guide Kerstin, überaus kompetent, witzig, schlagfertig und charmant, beruflich als Designerin tätig, im Kiez Linden-Mitte lebend, gab, um sprachlich im Gastronomie-Bereich zu bleiben, dem Rundgang die richtige Würze.Hinweis: Die Rundgänge sind schnell ausgebucht. Man sollte rechtzeitig im voraus buchen.