Streetart mit "Erdnüssen"

Hannover ist mit ihren vielen Parks und Grünanlagen nicht nur eine grüne, sondern durch kreative Graffitis auch eine kunterbunte Stadt. Ein besonders fröhliches und dynamisches Kunstwerk verschönert in Kleefeld eine Hofeinfahrt und versetzte uns zurück in unsere Kindheit. Denn die "Erdnüsse", die der Künstler O. Osswald 2003 hier auf die Wand gebracht hat, sind uns aus Comics und Zeichentrickfilmen natürlich gut bekannt.

Lucy lauscht Schröder am Klavier, Snoopy fliegt mit Peppermint Patty und Marcy auf dem Dach seiner Hundehütte und Woodstock rauscht rasant auf einem Baseball über das Wandbild. Mit dabei ist natürlich auch Charlie Brown, um den sich die Geschichten von Charles M. Schulz hauptsächlich drehen.Die Comics und Zeichentrickfilme zu den Peanuts sind längst zum Klassiker geworden. Zu finden sind die Figuren aber auch auf Kaffeebechern, T-Shirts und anderen Accessoires - und natürlich auf dem coolen Wandbild in der Kirchröder Straße. Habt auch ihr einen Fanartikel der Peanuts zu Hause? Welche Figur mögt ihr am liebsten?Herzlichen Dank an O. Osswald für das traumhaft schöne Graffiti!