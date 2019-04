Frühlingsgefühle - durch den Berggarten im April

Bei einem Bummel durch den Berggarten Herrenhausen habe ich den Frühling getroffen und mich sofort in ihn und seine Boten verliebt. Mal kam er ganz zart um die Ecke, mal prächtig blühend - schön ist er in jedem Falle und lässt das Herz vor Freude hüpfen. Nutzt die zarte Frühlingssonne und genießt das Leben!





Ich wünsche euch ein fröhliches Osterwochenende und viel Spaß beim Bummel durch meine blumige Bildergalerie.

Am Ostersonntag wartet übrigens zusätzlich zu den traumhaften Gärten ein abwechslungsreiches Programm auf die Besucher in Herrenhausen. Es gibt Führungen, der Osterhase hoppelt vorbei und bei gutem Wetter könnt ihr mit einem Steiger nach oben fahren und den Großen Garten aus der Vogelperspektive erleben. (Ungefragte Werbung, da der Eintritt in die Gärten nicht kostenfrei ist)