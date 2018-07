Unter Palmen - ein Sommertag im Berggarten Herrenhausen

Wollt ihr den Sommer in Hannover mit allen Sinnen und einem Hauch karibischen Flairs genießen? Dann verbringt doch einen Tag unter Palmen inmitten der knallbunten Blütenpracht des Berggartens Herrenhausen! Beim Streifzug durch den botanischen Garten mit seinen teils exotischen Pflanzen könnt ihr euch in ferne Urlaubsländer träumen, und wilde Tiere gibt es hier auch zu entdecken. Libellen, Hummeln und die heimische Vogelwelt sind mindestens so spannend wie Giraffen oder Zebras auf einer Safari durch Afrika. Schaut einfach bei eurem nächsten Besuch des Berggartens mal genauer hin und lasst euch von der Tierwelt, die hier ihr Zuhause hat, überraschen!

Der Sommer zeigt sich in diesem Jahr auch in Hannover von seiner sonnigsten Seite und lässt die Stauden im Berggarten in voller Pracht erstrahlen. Man könnte meinen, die Gärtner wären mit einem Farbkasten und Pinseln durch den Garten spaziert. Das Ergebnis ihrer Arbeit ist immer wieder ein Erlebnis. Und wenn euch die Sonne zu sehr vom wolkenlosen Himmel scheint, sucht einfach ein lauschiges Plätzchen im Schatten auf - davon gibt es im Berggarten reichlich. Am Staudengrund am plätschernden Bachlauf z.B. oder am ruhig gelegenen Moorweiher. Einen traumhaften Blick auf die bunt blühenden Schmuckstauden habt ihr vom schattigen Platz unter dem Kuchenbaum. Von hier sind es nur ein paar Schritte zum Pergolagarten mit seinem idyllischen Wasserbecken, an dem Libellen gut zu beobachten sind. Im Steingarten nebenan trefft ihr vielleicht sogar auf kleine "Drachen", und der frisch renovierte Subtropenhof lädt zu einer Pause mit einem guten Buch oder Tagträumereien ein. Der Duft der Engelstrompeten hier ist einfach betörend schön.Unter Palmen könnt ihr schließlich im Schmuckhof vor dem Bibliothekspavillon flanieren. Das Gebäude wurde von 1817 bis 1820 durch Laves als Gartenmeisterwohnung errichtet. Die Bibliothek des Oberhofgärtners Wendland fand hier Mitte des 19. Jahrhunderts ihren Platz und gab dem Pavillon so seinen heutigen Namen. Er ist neben den bunt beplanzten Beeten rund um die Sonnenuhr der Blickfang des Schmuckhofes. Aber schaut einfach selbst - ich wünsche euch viel Spaß beim Bummel durch meine Bildergalerie!