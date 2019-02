Lange Warteschlange am letzten Tag: Viele Hannoveraner wollten noch einmal die Blütenpracht Südostasiens sehen

Damit der Flair Südostasiens auch wirklich die Hannoveraner erreichte, hatten die Gärtner ihre schönen Ausstellungsstücke zusammen mit einer Fahrradrikscha, Götterstatuen und bunten Schirmen arrangiert. Die letzte Chance, sich von der vielfältigen Pflanzenwelt von der anderen Seite unseres Planeten bezaubern zu lassen, nutzten am heutigen Sonntag noch einmal viele Besucher. Es gab eine lange Schlange vor der Kasse am Berggarten. Ganz Pfiffige standen allerdings nicht so lange für eine Eintrittskarte an. Denn die begehrten Papierstückchen waren auch an der Kasse im Herrenhäuser Schloss gegenüber auf der anderen Straßenseite zu erwerben. Und hier fiel der Besucherandrang dann doch deutlich entspannter aus.