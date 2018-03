Wenn das Wetter mal nicht so mitspielt und uns nicht nach draußen in den schönen Berggarten lockt, gibt es in den kuschelig warmen Schauhäusern interessante Pflanzen zu entdecken. Neben dem Orchideenhaus mit einer der größten Dauerausstellungen zu diesen exotischen Blumen und dem Tropenhaus, das noch bis Ostern die Besucher mit seiner Schmetterlingsausstellung fasziniert, ist auch das Kakteenhaus einen Besuch wert.

Die Schauhäuser stammen aus dem Jahre 1958 und stehen unter Denkmalschutz. Im Laufe der letzten vier Jahre wurden zuerst das Kakteenhaus und anschließend das Tropenhaus renoviert. Im Januar 2018 öffnete auch das Orchideenhaus wieder seine Türen für Besucher. Und wir sind in ein Meer von Farben eingetaucht: https://www.myheimat.de/hannover-herrenhausen/frei... Uns zog es dieses Mal allerdings zu den pieksenden Pflanzen im Kakteenhaus, wo Kakteen und andere Sukkulenten untergebracht sind. Ich wünsche euch viel Spaß beim Bummel durch meine kleine Bildergalerie, die garantiert keine Dornen an euren Fingern hinterlassen wird. ; )