Ein Traumwetter..... (Donnerstagsrunde)

Welche Location bietet sich da mehr an, als der Berggarten.Da wir ihn in diesem Jahr schon einige Male besuchten, habe ich mich am Donnerstag ein wenig mehr auf das "große Ganze" konzentriert. Ok, ein paar Nahaufnahmen sind auch dabei....doch sie sind alle aus einer gewissen Entfernung aufgenommen worden, da ich mit leichtem Gepäck unterwegs war, was heißen soll, ich war mit einer Kompakten unterwegs. Vereinfacht ausgedrückt, Weitwinkel und Teleobjektiv, alles in einem.Damit nun bei der teilweisen, gleißenden Helligkeit trotzdem die Farbintensität zum Tragen kommt, benutzte ich einen Polfilter.Für ein wenig Abwechslung sorgte dann unsere Hildegard. Sie blies Seifenblasen durch die Luft. Es war schon ein Spaß, diese zarten Gebilde mit der Cam einzufangen, zumal ein leichter Luftzug sie immer dort hinwehte, wo wir nicht waren.Nun, alles will geübt sein.