Höchste Zeit, sich Gedanken über den Wintercheck fürs Auto zu machen!

Wir hoffen zwar alle, dass der Winter mild ausfällt, aber ...In diesem Jahr wird es mit dem Termin in der Werkstatt evtl. schwieriger:Es gibt jede Menge Rückrufe (nicht nur durch die Diesel-Schummelei) und darum sind die Werkstätten zum Teil völlig überbucht.Wer's selber macht, hat kein Problem.Die wichtigsten Punkte:- Wintertaugliche Reifen!- Frostschutz für den Kühler- Frostschutz für die Scheibenreiniger-Flüssigkeit- Ist die Batterie noch ok?- Scheiben sauber?Ja, und etwas Enteiser, griffbereit, kann auch sehr nützlich sein.Aber bitte nicht im Auto aufbewahren - sonst braucht man einen zweiten Enteiser, um an den Enteiser zu kommen :-))))