Guten Appetit! Vielleicht ein paar "Omphisa fuscidentalis" als Beilage?

Nee, nee, hier wird nicht gegruselt. Das ist der sehr begehrte "Bamboo Worm". Eine Delikatesse. Wird besonders gern als frittierter Snack verputzt.

Wo? Nun, ja. eher in Asien. Dort kennt man die für Europäer so typischen Vorbehalte gegen Insekten als Nahrung überhaupt nicht.Und wenn man dort eine entsprechende Anmerkung macht: "Iiiih..gitt" zum Beispiel, dann wird man gern gefragt, ob die bei uns so beliebten Krabben oder Krebse denn so viel "hübscher/angenehmer" sind.Und außerdem, wer Milch vergammeln und verschimmeln lässt und dann behauptet, das der daraus entstehende "Käse" lecker sei ... "Pfui Deibel!"Asiaten ekeln sich meist fürchterlich vor Käse.Tja, und drum sollte man ohne Vorbehalte diese Dinge vor Ort ruhig mal probieren.Ich kann bestätigen, das der Bamboo Worm wirklich schmeckt.Das ist übrigens einen Motten-Art, die sich aus der Made entwickelt:"Omphisa fuscidentalis"So, und nun ... Essenszeit!