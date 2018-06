Blütenpracht beim Bundessortenamt in Hannover

Was dieses Amt tut?Nun man könnte es, frei interpretiert, als eine Art Patentamt für Pflanzen/Blumen bezeichnen.Und es war wieder sehr interessant.Für jede Frage zur Botanik standen fachkundige Berater zur Verfügung.Die Biene wurden in einer Sonderschau gewürdigt und man konnte Tipps für bienenfreundliche Bepflanzungen mitnehmen.Verschiedene Fachrichtungen stellten ihre Arbeit vor und fürs leibliche Wohl war auch gesorgt.Und wer nur schauen wollte: was für eine Blütenpracht!Ein paar Bilder habe ich mitgebracht.Appetithappen für den nächsten Tag der offenen Tür.Ein Besuch lohnt sich.