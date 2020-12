Neue "Wälle" im Stadtbezirk- what shall´s ?

Einige haben es schon bemerkt.....

Nun ist zu fragen:

........in Groß-Buchholz sind einige neue "Wälle" entstanden. Hier zu Beispiele:- Roderbruchstraße /Weidetorstraße/ Rad-/Fußweg- Schierholzstraße /Buchholzer Straße .An beiden Stellen sind "Wälle" errichtet worden, wo kleine Fuß- und Radwege ("Trampelpfade) waren.Unter diesen Erdwällen sind teilweise Baumstämme eingebuddelt, die jetzt zutage treten, wo die "Wälle" etwas abgetreten werden.Es wird berichtet, dass sie diese Pfade gern und oft genutzt haben, per Rad, zu Fuß oder joggend.- was sollen diese "Wälle"? Welche Funktion sollen sie haben?Sie werden von Anwohner*innen als "Behinderung" und "Schikane" angesehen.- Wer hat diese veranlasst und gebaut?Welche Abteilung ist jetzt zuständig und Ansprechpertner?Dazu jetzt die Frage hier in die Leser*innen-Runde:Haben Sie diese neuen Erhebungen schon bemerkt?Wie ist Ihre Erfahrung- Ihre Meinung dazu ?Ich bin gespannt.....Und vielleicht können wir da was machen.....