Jahresabschluss der Fachdienstbereitschaft

Nach einem kurzem Rückblick auf die Aktivitäten des Jahres 2019 wurden vom stellvertretenden Landesbereitschaftsleiter Axel Müller die Ehrungen für die Einsatzkräfte beim Moorbrand in Meppen 2018 vergeben. Darüber hinaus wurden für ihre langjährige Mitarbeit im DRK geehrt: Frank Brinkmann und Markus Dettmer für 25 Jahre und Regina Dettmer für 20 Jahre. Kevin Bodemann wurde nach erfolgter Probezeit offiziell als Helfer in die FDB aufgenommen.Am 7. Januar 2020 startet die Fachdienstbereitschaft in das neue Dienstjahr. Interessierte für eine Mitarbeit im Katastrophenschutz (Bereich Technik und Logistik) sind herzlich willkommen und können sich unter info@fdb-drk.de melden.Die Fachdienstbereitschaft ist auch hier zu finden: