DRK sendet erneut niedersächsische Einsatzkräfte in Hochwassergebiete in Rheinland-Pfalz

Das Deutsche Rote Kreuz (DRK) in Niedersachsen unterstützt erneut in den Hochwassergebieten in Rheinland-Pfalz und entsendet 96 Einsatzkräfte, die den Malteser Hilfsdienst e. V. am 06. August beim Betrieb des sogenannten „Betreuungsplatz 500 LAND“ ablösen werden. Der Einsatz ist erst einmal bis zum 12. August geplant, mit eventueller Verlängerung bis zum 15. August. Die Einsatzkräfte kommen aus verschiedenen DRK-Kreisverbänden aus ganz Niedersachsen: Bremervörde, Grafschaft Bentheim, der Region Hannover, Lüneburg, Melle, Verden sowie der ehrenamtlichen Fachdienstbereitschaft des DRK-Landesverbandes Niedersachsen mit Sitz in Hannover. Am 9. August ist ein Personalwechsel vorgesehen, bei dem die vor Ort tätigen Helferinnen und Helfer von neuen DRK-Einsatzkräften abgelöst werden.

Bereits zwischen dem 21. und dem 28. Juli waren Einsatzkräfte des DRK aus Niedersachsen in die von der Katstrophe betroffenen Gebiete gereist und hatten den "Betreuungsplatz 500 LAND" aufgebaut und betrieben. Der "Betreuungsplatz 500 LAND" enthält unter anderem Materialien wie Zelte, Feldkochherde, Feldbetten, Decken und Geräte zur Stromversorgung sowie zum Transport benötigte Fahrzeuge, die die Versorgung von bis zu 500 Personen ermöglichen. "Wir gehen bereits zum dritten Mal in den Einsatz: Weil die dramatische Lage es verlangt, weil wir dringend gebraucht werden und weil wir es können, dank unseres starken Ehrenamtes insbesondere", sagt Dr. Ralf Selbach, Vorstandsvorsitzender des DRK-Landesverbandes Niedersachsen.