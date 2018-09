DRK Niedersachsen unterstützt Einsatzkräfte beim Kampf gegen den Moorbrand

Der DRK-Landesverband Niedersachsen hat am Freitag 21.09.2018 seinen Einsatzstab aktiviert, nachdem der Landkreis Emsland den Katastrophenfall ausgerufen hatte. Für die Unterbringung und Versorgung von 500 Einsatzkräften, die den Moorbrand auf dem Bundeswehrgelände bekämpfen, richtet das DRK in der Berufsbildenden Schule in Meppen einen sogenannten Bereitstellungsraum ein. 500 Feldbetten, 500 Decken, zwei Feldküchen und ein Bus wurden dafür nach der Verladung des benötigten Materials aus dem Katastrophenschutzzentrum des DRK-Landesverbandes Niedersachsen in Hannover-Misburg in vier LKW auf den Weg ins Emsland gebracht.





Dieser Inhalt wird von Youtube eingebettet. Sobald Sie den Inhalt laden, werden Daten zwischen Ihrem Browser und Youtube ausgetauscht.



Das Material ist Bestandteil eines für den Katastrophenfall vom Land Niedersachsen zur Verfügung gestellten „Betreuungsplatzes 500“, der dafür ausgelegt ist, im Ernstfall 500 Personen unterbringen und betreuen zu können.Der DRK-Kreisverband Emsland hat bereits seit dem 19. September die sanitätsdienstliche Betreuung der Einsatzkräfte übernommen und dafür sowohl Rettungswagen als auch Rettungspersonal bereitgestellt.Rund 100 haupt- und ehrenamtliche Kräfte des DRK sind im Einsatz, um die Feuerwehrleute bei der Bekämpfung des Brandes zu unterstützen. Die ehrenamtlichen Kräfte kommen aus den Kreisverbänden des gesamten Landesverbandes und werden regelmäßig abgelöst, damit persönliche Belastung und Ausfallzeiten bei den Arbeitgebern nicht zu groß werden. Auch vom Katastrophenschutzzentrum wird immer wieder weiteres Material nachgeführt, welches vor Ort benötigt wird. Die Logistik im DRK-Lager und die technische Betreuung vor Ort in Meppen übernimmt die Fachdienstbereitschaft (FDB) des Landesverbandes mit ebenfalls rein ehrenamtlichen Kräften.Wir stellen laut Einsatzkonzept des BTP-500-LAND die Gruppe "Logistik und Technik" und sind für die Bereitstellung des Betreuungsplatzes im KatS-Lager Hannover-Misburg, Verlegung an den Einsatzort, Aufbau und technische Betreuung während des Betriebes verantwortlich.Da derzeit noch nicht genug Transportkapazität im KatS-Lager zur Verfügung steht (ein neue beschaffter LKW steht kurz vor der Auslieferung) wurden wir für den Transport vom DRK-Region Hannover unterstützt. So konnte der gesamte BTP (ohne Zelte, Zeltheizungen und Beleuchtung) in einem Umlauf ausgeliefert werden.Über den Einsatz informiert die Fachdienstbereitschaft aktuell auf ihrer Facebookseite unter www.fb.com/drkfdb . Außerdem freuen wir uns angesichts der vielfältigen Aufgaben über neue Helferinnen und Helfer (Logistiker/Kraftfahrer, Handwerker, Elektriker, Funk-/Fernmelde-/IT-Spezialisten usw.), die sich im Rahmen des Katastrophenschutzes beim DRK engagieren möchten. Eine Mitwirkung in der Einheit ist ab 16 Jahren möglich.