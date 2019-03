STANDING OVATIONS FÜR "BUKOWSKI" IM KULTURCAFÉ GINKGOO

Am Samstag, den 23. März um 19.30 Uhr ist er noch einmal in Döhren zu Gast: der amerikanische Undergroundpoet CHARLES BUKOWSKI!

Eigentlich war die erste Vorstellung am 2. März restlos ausverkauft. 37 vorbestellte Plätze, mehr geht im Ginkgoo nicht!. Wirt JENS KLINKERT und Schauspieler VOLKER KÜHN, der an diesem Abend sein Programm "LASS DICH JA NICHT HIER BLICKEN!" mit Gedichten und Kurzgeschichten des "DIRY OLD MAN" präsentierte, waren glücklich. Es musste sogar Leuten abgesagt werden, die noch am Veranstaltungstag nach Karten fragten.Gekommen sind dann gerade mal 21 Zuschauer.Ansonsten war es ein toller Abend! Die Leute feierten die Texte und den Künstler, der sie gefühlvoll interpretierte, ja auf der Bühne lebte. Starker Beifall am Schluss für KÜHN und BUKOWSKI.Viel Bier und Whisky flossen an diesem Abend, und auch die Homemade Hamburger und Hot Dogs, die passend zum Programm angeboten werden, kamen sehr gut an.Für alle, die die Vorstellung verpasst haben, gibt es nun noch einen weiteren Termin.