Tilman Kuban zu Gast beim Regionssportbund Hannover

Erster Austausch zwischen Bundesvorsitzendem der Jungen Union und Regionssportbund Hannover im Haus des Sports

„Wir sind froh, dass sich Herr Tilman Kuban für die aktuelle Lage unserer Sportvereine interessiert und hoffen, dass er in seiner jetzigen Funktion und darüber hinaus dabei hilft die zunehmende Bürokratie für Vereine möglichst wieder abzubauen. Unser Austausch verlief sehr angenehm. Wir hoffen daher um seine Unterstützung und freuen uns auf weitere zukünftige Gespräche im Haus des Sports.“

Am Montag, 31.08.2020 stand wieder ein wichtiges sportpolitisches Gespräch an. Zum ersten Mal gab es einen Austausch zwischen dem Bundesvorsitzenden der Jungen Union Tilman Kuban und Vertretern des Regionssportbundes Hannover (RSB) in dessen Geschäftsstelle im Haus des Sports an der Maschstraße.Inhaltliche Themen waren die derzeitigen Vereinsprobleme und Möglichkeiten der Hilfestellung auch und in Bezug auf die Coronapandemie, Ehrenamtsentlastung, die Erfahrung und die Projekte des RSB und seiner Vereine in Bezug auf das Freiwillige Soziale Jahr (FSJ) und den Bundesfreiwilligendienst (BFD), insbesondere für über 27-Jährige (BFD Ü27) und über eine mögliche Weiterentwicklung mit Einführung eines Sozialen Pflichtjahres für Schulabsolventen. Außerdem sprach Tilman Kuban dem Regionssportbund, seinen Sportringen und Vereinen die Empfehlung aus, enger mit den Ehrenamtsbeauftragten der Kommunen zusammenzuarbeiten, um dem sich abzeichnenden Rückgang von ehrenamtlichen Mitarbeitenden in den Vereinen entgegenzuwirken.Von RSB-Seite am Tisch saßen Geschäftsführerin Anna-Janina Niebuhr, Vorsitzender (Sportpolitik) Ulf Meldau sowie das Vorstandsmitglied für Öffentlichkeitsarbeit, Carsten Elges.Ulf Meldau, Vorsitzender (Sportpolitik):