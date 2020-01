Jetzt geht’s los! Der Regionssportbund feiert 75 Jahre mit mehr als 75 Veranstaltungen dieses Jahr

Nun ist es soweit, der Regionssportbund Hannover feiert in diesem Jahr sein 75-jähriges Jubiläum mit einem Großaufgebot an Veranstaltungen.

Auf diese Weise feiert der größte Sportbund in Niedersachsen zusammen mit seinen Vereinen, Sportringen und Fachverbänden nicht einmal, sondern mehr als 75 mal über das ganze Jahr hinweg in allen Kommunen. Der Auftakt zum Jubiläumsjahr fand am Donnerstag, 16.01.2020 im Rahmen einer Feierstunde in einem Zirkuszelt nahe seiner Geschäftsstelle im Haus des Sports statt.Mit dabei waren der Schirmherr des Jubiläumsjahres Regionspräsident Hauke Jagau sowie LSB-Vorstandsvorsitzender Reinhard Rawe sowie viele Partner aus Politik und Wirtschaft.Ehrengäste des Abends jedoch waren die Vertreter der Vereine und Fachverbände des RSB, die das Jubiläumsjahr aktiv mitgestalten werden.Auch das Rahmenprogramm wurde durch Vereine gestaltet: Für Zirkus-Atmosphäre sorgten die Darbietungen der jungen Sportler des Vereins Träumer, Tänzer und Artisten aus Garbsen sowie die musikalische Untermalung der Bigband Ahlten.Schon am darauffolgenden Wochenende ging es weiter mit zwei weitere Veranstaltungen im unter dem Motto RSB2020: In Uetze lud der Sportring zum traditionellen Winterwandern ein und in Neustadt bot der TSV mit einem 50plus AktivTag (Body & Mind) einen Schnuppertag zum Ausprobieren mehrerer Sportangebote an.Am 14.2. lädt der RSB mit dem LSB Niedersachsen interessierte Frauen zu einer Impulsveranstaltung mit Coaching-Angebot ein und am 15.2. findet ein Bingo-Abend beim Lehrter SV mit Michael Thürnau statt.Mehr über das Jubiläum, die vielen Veranstaltungen in 2020 sowie das Grußwort des Schirmherren finden Sie unter: www.rsbhannover.de/rsb2020 Das Jubiläumsjahr wird unterstützt durch viele Partner aus Politik und Wirtschaft: Region Hannover (Hauptpartner und Schirrmherr), Sparkasse Hannover, Hannoversche Volksbank, Volksbank eG Hildesheim-Lehrte-Pattensen, BKK24, Mecklenburgische Versicherungsgruppe, LOTTO Niedersachsen, UmweltDruckhaus Hannover, KSG Hannover, Privatbrauerei Herrenhausen und ARAG-Sportversicherung.