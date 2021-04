Damals in Hannover: Hannover im Fussballfieber

Die Menschen, die ich gezielt fotografiert habe, wurden natürlich vorher entsprechend gefragt. Vorsorglich (die DSGVO hat ja so ihre Tücken) habe ich gleichwohl die Gesichter unkenntlich gemacht und Euch einige Bilder – bei denen es für die Bildwirkung entscheidend auf den Gesichtsausdruck der Menschen ankam – sogar gleich ganz vorenthalten. Trotzdem hoffe ich, dass die Stimmung von damals in den vorgestellten Aufnahmen noch „rüberkommt“ und eigene Erinnerungen an diese längst im Strom der Zeit versunkenen Tage wieder wachruft.Seit über 40 Jahren gehe ich mit der Kamera auf Pirsch und begleite das Geschehen vor allem im Stadtbezirk Döhren-Wülfel fotografisch; manchmal aber auch - wie bei diesem Beitrag - in anderen Teilen Hannovers. Unter der Überschrift "Damals in Döhren" bzw. "Damals in ..." möchte ich den myheimat-Usern kleine Einblicke in mein Fotoarchiv aus dem Stadtbezirk geben.