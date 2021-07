50.000 Luca-Schlüsselanhänger für Sportvereine in der Region Hannover

Regionssportbund Hannover (RSB) rüstet seine Vereine mit Unterstützung der Niedersächsischen Lotto-Sport-Stiftung und der Region Hannover für den Restart aus.

Am 23.06. sind 50.000 Schlüsselanhänger der LucaApp zur Erleichterung der Kontaktnachverfolgung beim RSB eingetroffen. Die Niedersächsische Lotto-Sport-Stiftung hat die Anschaffung der Schlüsselanhänger für den „Restart – zurück zum Sport“ finanziell mit 5.000 € unterstützt, so kann der RSB diese mit weiteren Mitteln der Region Hannover vergünstigt an seine Vereine abgeben.Auch wenn zurzeit der Inzidenzwert sehr niedrig ist, wird vom Land Niedersachsen empfohlen die Kontaktlisten weiterhin zu führen. Durch die Nutzung der Luca App kann man auf die Papierlisten verzichten. Die Schlüsselanhänger ersetzen beim Einloggen auf den Sportflächen das Smartphone. Vorrangig soll der Schlüsselanhänger von denjenigen genutzt werden, die nicht in Besitz eines eigenen Smartphones sind.Das Land Niedersachsen hat vor einigen Wochen einen einjährigen Vertrag zur Nutzung der Luca App abgeschlossen. In zahlreichen Kommunen und Landkreisen wird diese App sicherlich in den nächsten Wochen zum Einsatz kommen. Das Gesundheitsamt der Region Hannover wird die Luca App auch nutzen.